Tragedia della solitudine: ritrovato un uomo morto nel suo appartamento

Tragedia della solitudine a Palermo alla vigilia di Natale. In un appartamento è stato trovato morto un uomo. Un parente della vittima aveva lanciato l’allarme perché da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con il suo congiunto. Si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause naturali.

L’intervento è stato effettuato in un appartamento di via Sebastiano La Franca, in zona Policlinico. Il parente della vittima aveva allertato i vigili del fuoco dopo vari tentativi infruttuosi di chiamate e al telefono e di suonare il campanello.

I pompieri sono giunti sul posto e hanno forzato la porta d’ingresso. L’uomo è stato trovato morto dentro l’abitazione. E’ stato contattato il 118 ma per il settantenne non c’era oramai più nulla da fare. Avvisate anche le forze dell’ordine, il medico legale ha effettuato l’ispezione cadaverica.