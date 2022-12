SOMMATINO. E’ in programma oggi 24 dicembre alle ore 17 l’apertura della casa di Babbo Natale di piazzale Padre Pio. Si tratta di una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale ed inserita nel programma degli eventi natalizi a Sommatino.

In particolare, per la giornata odierna, previste tantissime sorprese per i bambini, tra cui zucchero filato e caramelle, specchio magico, slittino con babbo natale. Il tutto per rendere più magico il Natale a tanti bambini sommatinesi.