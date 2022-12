Sicilia, migranti: sbarchi senza sosta a Lampedusa, in 50 stamani hanno lasciato l’isola a bordo del traghetto di linea

Sono complessivamente 148 i migranti sbarcati in poche ore a Lampedusa. L’ultimo gruppo a raggiungere la più grande delle Pelagie, dopo essere stato intercettato dagli uomini della Guardia di Finanza, è composto da 34 persone. Tra loro anche 11 donne e un minore. Poco prima in 71, tra cui 14 donne e 19 minori, erano stati rintracciati su un barchino di 12 metri dalle motovedette delle Fiamme gialle e della Capitaneria di porto. Si aggiungono ai 43 che poco prima di mezzanotte hanno raggiunto il molo Favaloro su una motovedetta della Capitaneria di porto, a bordo della quale una giovane donna della Costa d’Avorio ha dato alla luce una bimba.

Mamma e bebè sono stati ricevuti in elisoccorso all’ospedale diAgrigento . Per tutti gli altri è stato disposto, invece, il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono presenti oltre 300 ospiti. Ieri sera in 81 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Stessa sorte stamani è toccata ad altri 50 che in serata raggiungeranno la cittadina dell’Agrigentino.

Insieme a loro sul traghetto anche le bare della neonata di sei mesi morte nei giorni scorsi all’hotspot di contrada Imbriacola, dove era arrivata insieme alla mamma, e di una donna annegata nel tentativo di raggiungere l’isola