San Cataldo. Presentata interrogazione consiliare da “Riprendiamoci la Città” per impianto telefonia mobile

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ è stato contattato da diversi cittadini che abitano nella zona di via Don Bosco, seriamente preoccupati della circostanza che sulla copertura di un edificio posto in zona si stava mettendo in opera un impianto di telefonia mobile – probabilmente un ripetitore -.

I cittadini hanno manifestato la loro contrarietà alla citata installazione stante la preoccupazione di un possibile rapido decadimento della qualità ambientale dovuta alle emissioni elettromagnetiche che dallo stesso impianto possono generarsi.

“In effetti – hanno sottolineato i consiglieri nell’interrogazione – abbiamo constatato che l’edificio scelto quale base per l’allocazione dell’impianto di telefonia è ubicato in Via Don Bosco, area intensamente abitata e posta in prossimità sia dell’Oratorio Salesiano, della scuola dell’infanzia San Filippo Neri così come della scuola media Paolo Balsamo. Si tratta certamente di un sito altamente “SENSIBILE” in cui per gran parte della giornata, oltre ai residenti, stazionano per le loro attività scolastiche o ludiche centinaia e centinaia di giovani sancataldesi.

A fine di rassicurare i cittadini si chiede al Sindaco di rispondere ai seguenti quesiti:

– la società che installando l’impianto di telefonia mobile nel sito in questione è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a garantire la regolarità urbanistica e soprattutto l’aspetto della salute dei residenti e di coloro che stazionano in prossimità del sito prescelto per l’installazione?

– poichè spetta agli Enti Locali effettuare i necessari accertamenti, questa amministrazione comunale ha valutato il rispetto degli obiettivi di qualità di cui alla L. n° 36/2011;

– in relazione alla citata installazione questa amministrazione comunale e Lei Sig. Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale della Città, è in grado di rassicurare e garantire che i nostri concittadini residenti e quelli che a vario titolo gravitano nella zona possano tranquillamente non avere preoccupazioni per la coloro incolumità a seguito all’esposizione ai campi elettro magnetici prodotti dal citato impianto di telefonia?