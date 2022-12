San Cataldo. Le prime date dei Mercatini di Natale il 10 e 11 dicembre. Istanze entro il 4 dicembre

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto che le prime date nelle quali prenderanno il via i Mercatini di Natale sono il 10 e 11 Dicembre. I mercatini si svolgeranno tra la Chiesa Madre e la Chiesa San Giuseppe dove i visitatori troveranno altre bellissime iniziative natalizie.

Nel contempo, l’amministrazione comunale ha anche reso noto che l’avviso pubblico per i Mercatini Di Natale organizzati dalla stessa Amministrazione è a concessione gratuita. La scadenza delle istanze per parteciparvi è stata fissata entro il 4 dicembre. Le domande possono essere presentate scaricando il modello on line dal sito web del Comune oppure ritirando i moduli allo sportello di protocollo.