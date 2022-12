San Cataldo. Il 5 gennaio Lello Analfino in concerto in piazza Papa Giovanni XXIII

SAN CATALDO. Lello Analfino, frontman dei TINTURIA sarà in concerto a San Cataldo il prossimo 5 Gennaio alle 21 in Piazza Papa Giovanni XXIII (davanti il Comune). Lo ha annunciato l’amministrazione comunale. Il nuovo spettacolo di Lello Analfino, che apre alla sua carriera da solista accompagnato dalla sua band, propone due ore di spettacolo che ripercorrono la storia dalle canzoni che hanno fatto la storia della del gruppo siciliano, sino al nuovo repertorio.

“Il 5 Gennaio – hanno detto il sindaco Comparato e l’assessore Guttilla – concludiamo le iniziative del nostro Natale e diamo il via ad un nuovo anno e ad una nuova stagione, ricca di speranze e cultura per la città e soprattutto per i giovani, che inizieranno finalmente a trovare svago nella loro San Cataldo senza aver bisogno di mettersi in auto per andare altrove. Iniziamo un nuovo anno assieme, giovani, grandi e piccini”.