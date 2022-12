San Cataldo. Il 18 dicembre torna “Babbo Natale in moto”

SAN CATALDO. Dopo il successo fatto registrare lo scorso anno, torna a San Cataldo il 18 dicembre la seconda edizione di “Babbo Natale in moto”. Si tratta di un’iniziativa benefica che coinvolge la città e, in particolar modo, i centauri di San Cataldo, che sfileranno per le vie della città facendo visita con i doni alle comunità “Germoglio & Alba”. L’iniziativa è stata organizzata da parte di Luigi Vullo, dalla famiglia Faraci e da altri collaboratori.

Chiunque potrà partecipare all’iniziativa “Babbo Natale in moto”, con inizio alle 9. L’appuntamento è davanti al monumento ai caduti di San Cataldo. Bisognerà presentarsi in moto, vestiti da Babbo Natale.

Il programma di “Babbo Natale in moto” prevede alle 9 il raduno al Monumento ai Caduti; alle 10 sosta al Palazzo di città; alle 10,15 caramelle e panettoni per i bambini, doni per le comunità “Germoglio & Alba”; alle 12:30 Raduno in Chiesa Madre; alle 17 raduno nel Monumento ai Caduti; alle 17:30 nel Quartiere Santa Maria di Nazareth con sosta di circa 15 minuti, alle 17:50 Corso Sicilia e Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare al quartiere Pizzo Carano con sosta di circa 40 minuti, alle 18:15 al Calvario con sosta prevista di circa 30 minuti; alle 18:45 Chiesa Cristo Re con sosta di circa 20 minuti, alle 19,15 a Palazzo di Città avverr il tradizionale scambio di auguri.