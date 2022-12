Presepe Vivente di Vallelunga: Il ringraziamento del sindaco Montesano per la realizzazione

VALLELUNGA – iL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO pIPPO mONTESANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE: ” Grazie a tutti i nostri concittadini che hanno collaborato per la realizzazione della prima edizione del Presepe, a tutti coloro che, indossando la veste dei personaggi, hanno permesso di farci immergere nella storia di venti secoli fa, a Betlemme, davanti a quella mangiatoia che diventa simbolo dell’accoglienza e della comunità. Grazie a tutti: la vostra collaborazione, per amore alla comunità, ha creato, con l’unione e l’armonia, l’atmosfera adatta per contemplare la Natività” (il video)

