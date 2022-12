Montedoro. Il sindaco Bufalino sui lavori alla SP 23: “finalmente toglieremo queste sconcezze dal paese”

Al via la gara per un intervento atteso da quindici anni a Montedoro. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, diretta da Maurizio Croce, ha pubblicato il bando per rendere più sicuri tredici chilometri della Sp 23, nel tratto Serradifalco-Montedoro – Bompensiere. L’importo della procedura di gara è 2,1 milioni di euro e il termine per la presentazione delle offerte scadrà il prossimo 16 gennaio.

L’obiettivo dell’intervento, di cui ha curato il progetto l’amministrazione di Montedoro, è la realizzazione opere di sostegno nei tratti danneggiati per abbassamento della carreggiata, opere di pulitura e realizzazione di banchine con funzione di scarico delle acque piovane, opere di bitumatura dei tratti ammalorati ed infine opere di segnaletica orizzontale e di protezione.

«Dopo quindici anni elimineremo finalmente quelle sconcezze – afferma il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino – che sono entrate a far parte del panorama urbano. Sistemeremo, infatti, l’ingresso del nostro centro abitato, interessato da diversi avvallamenti e bitumeremo diversi tratti dei 13 Km della sp 23. Interventi di cui beneficerà non solo il nostro comune, ma l’intero territorio che potrà giovarsi di una viabilità finalmente decente. Ringrazio l’Ufficio tecnico del mio comune per aver redatto il progetto e il Commissario Croce per averci seguiti in questi anni, consentendoci di ottenere un risultato importante per un territorio spesso dimenticato»