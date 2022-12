Futsal, C1. San Cataldo: capoliste contro, la Pgs Vigor ospita il Gela. Big-match alle ore 17 di sabato 10 dicembre

SAN CATALDO – Sarà un PalaMaira gremito quello che ospiterà sabato 10 dicembre alle ore 17 il big-match della dodicesima giornata del campionato di serie C1, girone B, tra le due formazioni che occupano il vertice della classifica (con 27 punti), Pgs Vigor San Cataldo e Società Calcistica Gela.

Una partita che richiamerà appassionati di futsal da ogni angolo della provincia nissena e non solo.

La formazione di casa giunge all’importante appuntamento con il morale a mille, considerato il filotto di sei vittorie consecutive. L’ultima, davvero ardua, contro lo Scicli per 6 a 2. Per la contesa di oggi torna disponibile anche il “vichingo” Andrea Alessi dopo aver scontato il turno di squalifica. Mister Marcello Lo Porto potrà pescare a piene mani nella rosa al completo ed in gran forma. L’allenatore sancataldese professa umiltà: “Non mi aspettavo di trovarmi in questa posizione, all’inizio dell’anno non conoscevo molto le squadre. Non sapevo le forze in campo e non sapevo cosa aspettarmi dalla mia squadra. Ancora però non abbiamo fatto nulla, la nostra stagione è svoltata alla seconda giornata, dopo la sconfitta ad Adrano. Sul mercato credo che il nostro rinforzo sarà lo storico Capitano Savio Falzone”.

Altrettanto gasata la formazione gelese che nelle proprie fila vanta un numero di atleti, per anagrafe ed esperienza di categoria, di grande spessore. Il tecnico Enzo Fecondo ha sottolineato: “Non possiamo mollare niente e non guardiamo alla vittoria ottenuta in Coppa Italia. Dobbiamo iniziare sulla falsariga del secondo tempo di quella partita. Loro sono un gruppo forte che da molti anni fanno questa categoria, sono molto simili a noi”.