Festa dell’Albero, piantate roverelle nel cortile delle Scuole di Villalba

VILLALBA – Nella giornata di ieri, 30 novembre, le alunne e gli alunni delle scuole di Villalba, dirette dalla prof.ssa Loredana P. Matraxia, hanno espresso il proprio amore verso la natura attraverso canti, recita di poesie e lettura di testi in prosa, riuscendo ad emozionare la vasta platea di genitori, nonni, cittadini comuni e autorità civili che hanno voluto condividere con i ragazzi il loro amore per l’ambiente. Durante la manifestazione gli alunni e le alunne hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie riflessioni e pensieri sul tema “Festeggia gli alberi e schierati contro il cambiamento climatico!” Hanno anche sottolineato che gli alberi sono i più grandi amici nella lotta alla crisi climatica. Assorbono CO2, producono ossigeno e sono indispensabili per la vita sul pianeta, aggiungendo che, per sensibilizzare la comunità all’idea che piantare alberi non è mai sbagliato, Legambiente ha promosso l’iniziativa “Pianta un amico”. Quindi hanno messo a dimora le roverelle (piante che vegetano dai 500 m di altezza fino ai 1200-1400 m), offerte dall’ Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, unendosi, successivamente, in un girotondo attorno agli alberi, in un abbraccio simbolico. Hanno presenziato Benedetto Lupo, ispettore superiore del Corpo forestale della Regione Siciliana e Silvana Calà e Giusy Nalbone, assessori del Comune di Villalba. Un particolare ringraziamento è stato espresso al collaboratore scolastico, agli operai comunali e alle/ai docenti della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Villalba che hanno collaborato con impegno in tutta la fase di preparazione dell’evento. La prof.ssa Giuseppa Immordino, coordinatrice dell’iniziativa, ha concluso con un detto dei nativi americani: “Gli alberi sono le colonne del mondo, quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi”. (DALLA SCUOLA)