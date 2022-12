Caltanissetta, interrogazione del consigiere comunale Di Dio per l’illuminazione pubblica dell’arteria stradale “Pio La Torre” nel Quartiere “Pegni Stazzone”

CALTANISSETTA – Interrogazione Consiliare a firma del Consigliere Fabrizio Di Dio, del 14 novembre, per la richiesta di di realizzazione di illuminazione pubblica nell’arteria stradale ” Pio La Torre” nel Quartiere ” Pegni Stazzone”. Ecco di seguito il testo dell’interrogazione

Della inaugurazione della strada “Pio La Torre” nel Quartiere “Pegni Stazzone”, realizzata nell’ambito del progetto “Via Mazzini Social Home”, attuato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta con il finanziamento dell’Unione Europea e del PO Fesr Sicilia 2014/2020,

– [ ] TENUTO CONTO

Che tutta l’arteria stradale, compresa quella realizzata e già in uso da parecchi anni, risulta priva di illuminazione pubblica con la conseguente pericolosità che ne deriva sia per i pedoni che per I veicoli,

– [ ] TENUTO ALTRESI’ CONTO CHE

questa criticità è gia stata piu volte denunciata dai residenti del quartiere con nessun riscontro,

– [ ] TANTO PREMESSO

Il sottoscritto consigliere comunale Fabrizio Di Dio interroga la S.V. affinché riferisca sui seguenti punti:

.1 Se il Comune di Caltanissetta abbia previsto un progetto di realizzazione di illuminazione pubblica su tutta l’arteria stradale in questione, sia quella esistente che per quella di imminenete apertura;

.2 In caso di risposta positiva al summenzionato quesito, voglia la S.V. indicare al data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica lungo tutta l’arteria stradale in specie,

.3 Qualora la risposta al quesito n.1) fosse negativa, comunichi una opzione alternativa e risolutiva al problema di cui in oggetto, indicando le proposte el e iniziative che intende adottare per una veloce soluzione del problema in questione. Si invita di rispondere per iscritto entro I limiti stabiliti dal Regolamento.