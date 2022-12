Caltanissetta, CNA come Babbo Natale porta i doni al reparto di pediatria del Sant’Elia

Questa mattina l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ha aperto le porte al Segretario della CNA, Pasquale Gallina, che in rappresentanza di tutti gli associati ha voluto donare un sorriso ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria.

Al reparto sono stati lasciati dei piccoli doni per tutti i bambini che

trascorreranno questo Natale nel nosocomio.

Il Segretario, accolto dagli operatori sanitari e dai medici di turno, ha ribadito il senso dell’iniziativa: “la Cna è famiglia….

è casa – Sappiamo cosa vuol dire per un bambino trascorrere le festività lontano dai proprio cari e dalla spirito del Natale, quindi anche un piccolo gesto sarà sufficiente per accendere in loro l’entusiasmo e la magia.

Aspettiamo la Befana per ricevere altri doni da portare presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela.