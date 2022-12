Caltanissetta, 31 beni confiscati alla mafia presto saranno acquisiti dal Comune

Beni confiscati alla criminalità organizzata saranno presto acquisiti dal Comune di Caltanissetta. E’ stata infatti già accettata l’offerta ricevuta all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata tramite la Prefettura.

Si tratta di 31 beni immobili che si trovano nelle contrade Babbaurra e Marcato d’Arrigo, in territorio di Caltanissetta, e sono costituiti in grande maggioranza da terreni agricoli e da alcune abitazioni. E precisamente: 28 terreni agricoli, 2 abitazioni e 1 terreno con fabbricato rurale. Delle 2 abitazioni, una è in contrada Babbaurra e l’altra a Marcato d’Arrigo. Il terreno con fabbricato rurale è nella contrada Marcato d’Arrigo.

Tutti gli immobili sono stati ritenuti “suscettibili di riutilizzo per fini di pubblica utilità per essere destinati ad attività sociali” dalla giunta comunale che ha manifestato la disponibilità alla loro acquisizione.