Arrestate due donne per aver derubato soldi e gioielli ad un’anziana fingendosi amiche della figlia

Madre e figlia, di 47 e 26 anni, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Alcamo per il furto consumato nell’appartamento di un’anziana. Per le due donne, siracusane, il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini, le due donne avrebbero avvicinato l’anziana mentre si stava recando a messa e, fingendo di essere amiche della figlia, l’hanno convinta di essere state contattate per darle una mano con le pulizie domestiche.

Una volta a casa della donna, le due le avrebbero applicato uno spray sulle mani per curarle dal gonfiore. In realtà solo una scusa per sfilarle gli anelli. L’anziana si è accorta di essere stata derubata di soldi – 400 euro in contanti – e gioielli solo quando le due sono andate via di casa e ha chiamato i carabinieri. Le arrestate, rintracciate nel Comune di Noto, sono state ristrette agli arresti domiciliari. (adnkronos)