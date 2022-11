Truffa telefonica ad anziana: Carabinieri arrestano coppia e recuperano la refurtiva

Le truffe corrono sempre veloci sui fili telefonici. “Nonna, devi aiutarci. C’è il Direttore di Poste Italiane che vuole far arrestare la mamma perché non riesce a restituire 6000 euro. Tra poco viene un’impiegata a casa tua a prendere i soldi.” Probabilmente sono state queste le parole che hanno spinto una donna di 86 anni di Montelanico (RM) a consegnare 5000 euro in contanti e tutti i suoi gioielli ad un uomo e una donna che si sono presentati a casa sua poco dopo la telefonata.

La vittima ha poi avvertito la figlia, che non aveva alcun debito con le Poste Italiane e ha chiamato le forze dell’ordine. I Carabinieri hanno trovato l’anziana in lacrime e hanno subito ascoltato i vicini, che avevano notato un uomo e una donna allontanarsi a bordo di un’utilitaria. Diramate le ricerche, grazie al colore del veicolo e ad alcune lettere della targa i militari hanno intercettato un’autovettura sospetta: la coppia è stata arrestata e tutta la refurtiva recuperata.