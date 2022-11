Sutera, manifestazione “ricordando Lillo 2022”

SUTERA -L’ associazione A.S.D. Soter e il Comune di Sutera organizzano la manifestazione “Ricordando Lillo 2022”. L’ormai consueto appuntamento – quest’anno coincidente con il quarantesimo anniversario della morte per mano mafiosa dell’agente suterese Calogero Zucchetto – vuole suggerire una riflessione collettiva ed attuale sui temi dell’antimafia e della legalità, capace di coinvolgere anzitutto le nuove generazioni e di contribuire allo sviluppo di una coscienza civica ben salda nella memoria di Lillo. Si parte, quindi, con la Celebrazione della Santa Messa, domenica 13 novembre, presso la Chiesa di Sant’Agata alle ore 16.30, con la partecipazione di una delegazione della Polizia di Stato di Caltanissetta. Al termine, i partecipanti si recheranno in corteo verso la piazza Calogero Zucchetto, per un momento di raccoglimento e per porgere omaggio al giovane poliziotto suterese. Alle 18.30, presso l’Auditorium Comunale Ex Agonizzanti, l’amministrazione comunale, a nome della comunità suterese, conferirà la Cittadinanza Benemerita alla memoria di Calogero Zucchetto. In seguito, gli studenti del plesso di Sutera dell’istituto comprensivo statale “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli si esibiranno con il cantastorie suterese Nonò Salamone in un racconto musicale della storia di Lillo, elaborato insieme nell’ambito degli incontri coordinati dal personale scolastico. A seguire, verrà conferito un riconoscimento speciale al dott. Accordino (ex capo della sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo), da anni a fianco dell’associazione A.S.D. Soter nell’affermazione – soprattutto nelle scuole – della cultura dell’antimafia, tramite anche l’esempio di Lillo. La serata si concluderà con la rappresentazione dello spettacolo teatrale “Nel nome di Maria”, di Chiara Gambino, con Chiara Gambino e Alba Sofia Vella, vincitore del premio come miglior spettacolo al Festival Luna crescente di Monza e al Mauro Rostagno di Roma nonché del premio conferito dalla “Associazione da Sud” per la cultura della legalità.

Questo il promemoria degli appuntamenti:

Domenica 13 novembre Ore 16:30 – Chiesa Sant’Agata



Celebrazione della Santa Messa;

a seguire omaggio dedicato a Calogero Zucchetto

Ore 18:00 Auditorium Comunale Ex Agonizzanti

Consegna della Cittadinanza Benemerita alla memoria di Calogero Zucchetto;

sulle note della memoria: il Cantastorie Nonò Salamone e gli studenti della scuola di Sutera raccontano Calogero Zucchetto;

consegna riconoscimento al dott. Francesco Accordino, ex capo della sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo;

spettacolo teatrale “Nel nome di Maria” di Chiara Gambino, con Chiara Gambino e Alba Sofia Vella.