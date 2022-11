Sommatino. Solidarietà dell’amministrazione comunale al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo fatto oggetto di minacce e intimidazioni

SOMMATINO. Solidarietà al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. E’ quella che ha inteso esternare l’amministrazione comunale di Sommatino con in testa il sindaco Salvatore Letizia.

Il sindaco Corbo è stato vittima di un episodio intimidatorio tramite una lettera di insulti e minacce di morte. “Esprimiamo solidarietà al Sindaco Vincenzo Corbo per il vile atto subito. Tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Totò Letizia è vicina al Sindaco di Canicattì e condanna con forza le inaccettabili ed inspiegabili minacce ricevute.

Siamo certi che questi atti non fermeranno il suo impegno quotidiano per Canicattì e per tutti i canicattinesi”. Corbo, tornato ad essere sindaco dall’ottobre del 2021, ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri che hanno avvisato la Procura di Agrigento e avviato le indagini. La lettera anonima – recapitata in municipio – si chiude con l’esplicita richiesta: «Dimettiti».