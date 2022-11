Sicilia, Loizzo (Lega): “il Ponte sullo stretto si farà, è una questione infrastrutturale cruciale”

“L’incontro di martedi’ prossimo a Roma tra Matteo Salvini, Roberto Occhiuto e Renato Schifani mette un punto significativo sulla realizzazione del Ponte sullo stretto.

Bisogna farlo e dare una svolta alla questione infrastrutturale di’ Calabria e Sicilia“. Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega. “Chi dice che e’ un’opera inutile mente, perche’ non solo darebbe lavoro a oltre centomila persone ma sbloccherebbe gli altri cantieri, come effetto traino,dalla 106 alla rete autostradale siciliana. Salvini ha gia’ in mano i dossier sulla Calabria e – continua Loizzo – sa perfettamente che gli interventi dovranno riguardare quanto gia’ previsto dal Pnrr sull’alta velocita’ fino a Reggio Calabria.

Il Ponte diventerebbe un’attrazione europea e, in un quadro generale di interventi per Il Sud, rilancerebbe fortemente la nostra economia. Matteo Salvini da tempo ha parlato, e prima ancora di diventare ministro per le infrastrutture, della 106, come emergenza nazionale.

La riunione di martedi’ prossimo – conclude Loizzo – e’ propedeutica a una fase di interventismo per la nostra regione che puo’ essere cruciale”.