San Cataldo. Si lavora ai mercatini di Natale. Il sindaco: “Iniziativa per valorizzare tutti i quartieri della Città”

SAN CATALDO. “Stiamo lavorando ai mercatini di Natale: la politica tra le persone con le persone”. Così il sindaco Gioacchino Comparato a proposito dei mercatini di natale- “L’iniziativa – ha spiegato – entra all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione di tutti i quartieri di San Cataldo, dai più storici ai più periferici”.

In particolare il sindaco ha reso noto che i Mercatini di Natale, quest’anno, si terranno nel pieno centro storico della nostra Città, tra la Chiesa Madre e la Chiesa di San Giuseppe. “Si tratta di un altro progetto della nostra Amministrazione volto a riscoprire il senso della Comunità tutta! Per dare il via ai mercatini, stamattina e venerdì scorso, il nostro Assessore alle Attività produttive e agli Eventi Marianna Guttilla ha incontrato le attività commerciali, insieme al Presidente del Comitato di Quartiere Giuliano Calì, per concordare e coordinare i primi passi del Natale Sancataldese: dalla sistemazione delle bancarelle, a quella delle luminarie, e tutto ciò che è necessario per la buona riuscita dell’evento”.

Il sindaco ha poi concluso: “Siamo molto felici di aver registrato una fortissima partecipazione, i commercianti, i produttori, gli artigiani stanno contribuendo all’organizzazione con tantissime idee e grande entusiasmo, sono molto propositivi ed estasiati dall’idea che proprio in quel luogo si venga a creare un vero e proprio circolo virtuoso.

Volutamente, infatti, abbiamo scelto quella piazza che attirerà visitatori ai presepi e alle altre attività che si terranno nelle due chiese. La nostra Amministrazione ha voluto ricreare questo “Spazio di Natale” che permetterà a tutta la popolazione sancataldese di trascorrere del tempo tra arte, cultura e shopping, in un unico luogo, facendo diventare protagoniste le nostre attività. Un evento che nasce dal desiderio di condividere con la nostra Comunità lo speciale spirito natalizio e viverlo nel migliore dei modi! “.