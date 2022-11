San Cataldo. Plauso dell’assessore Michele Giarratano ai volontari della Protezione Civile per Ognissanti

SAN CATALDO. I complimenti dell’assessore comunale Michele Giarratano ai volontari della Protezione civile per l’infaticabile opera portata avanti a supporto della cittadinanza in occasione della recente commemorazione dei defunti.

In particolare, l’assessore della Giunta Comparato ha sottolineato: “Un sincero ringraziamento da parte mia ai ragazzi volontari della protezione civile per la loro disponibilità e professionalità dimostrata in occasione della giornata di ognissanti al cimitero comunale. Un esempio per chi si adopera per il prossimo”.