Riesi. Il 3 e 4 novembre torna presso la Guardia Medica l’Unità mobile per lo screening della mammella

RIESI. Su iniziativa dell’ASP di Caltanissetta il 3 e 4 novembre , torna a Riesi in Viale Europa, presso la Guardia Medica, l’Unità Mobile per lo screening della mammella.

Le donne con età tra i 50/69 anni sono state invitate telefonicamente per eseguire la mammografia. L’ASP, per Riesi sta programmando altre date, pertanto le donne che non hanno ricevuto la telefonata e che da due anni non hanno fatto la mammografia possono chiamare al 340/3061241, le volontarie dell’associazione “Progetto Luna” vi metteranno in elenco per inserirvi e poi richiamarvi.