Polizia “segue” il GPS di un’auto rubata a Caltanissetta: ladro arrestato nel catanese

La polizia stradale ha arrestato un catanese di 24 anni che aveva rubato una Fiat “500” Abarth a Caltanissetta.

Attraverso il gps montato nell’auto la polizia ha visto che l’auto che si dirigeva lungo l’autostrada “A/19 Palermo-Catania” in direzione del capoluogo etneo a forte velocità tra i 180 ed i 200 km orari.

Gli agenti della sezione Polizia Stradale di Catania hanno predisposto in tutta fretta un blocco in condizioni di sicurezza, simulando un incidente che aveva coinvolto un Tir chiudendo la carreggiata.

Il ladro non ha potuto fare altro che rallentare l’andatura fino a che non ha dovuto fermarsi del tutto ed incolonnarsi. Gli agenti lo hanno bloccato: A bordo aveva con sé il “kit” del moderno ladro d’auto: oltre ai classici arnesi da scasso per forzare le serrature, è stata trovata una centralina in grado di by-passare l’antifurto elettronico del veicolo (il cosiddetto “Immobilizer”).

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini sorpresi a spacciare. I due sono stati fermati in un condominio nella Zona B del Villaggio Sant’Agata, con 17 grammi di crack.