Pallavolo Under 18. Seconda vittoria di fila per la Traina 0-3 sull’Ecoplast Gela

Secondo successo consecutivo ieri per la TRAINA SRL formato under 18 che si impone a Gela sulla Ecoplast con il punteggio di 0 a 3 meno netto di quanto non dica il risultato finale.

In una gara giocata in orario “inconsueto” (l’incontro programmato per le 20.00 è iniziato alle 20.45) e in un PalaEcoplast pieno di spettatori che hanno tifato a gran voce per la propria squadra, le nissene guidate da Fabrizio Montagnino hanno sofferto nel primo e terzo set, subendo l’agonismo e l’entusiasmo delle giovanissime padrone di casa.

Grazie all’esperienza di Marta Zaffuto, vera trascinatrice di questa formazione imbottita di under 16, e alla buona rotazione di alcuni cambi che hanno permesso di compattare la squadra in alcuni fondamentali (volitive le prove di Victoria Di Salvo e Ginevra Panebianco), la TRAINA SRL ha conquistato altri tre punti che le permettono di stare al vertice della classifica del girone B del campionato territoriale di categoria.

Questo il dettaglio della gara:

ECOPLAST GELA – TRAINA SRL CL (0-3) (23/25; 8/25; 23/25)

Ecoplast Gela: Vella (K), Scicolone, Mammano, Di Nisi, Tomasi, Costa, Giannone, Cosentino, Cultraro, Di Simone. NE Caiola, Antonetti

TRAINA Albaverde: Santoro, Vinciguerra, Grasso, Andaloro, Di Natale, Milazzo, Zaffuto (K), Panebianco, Di Salvo. All. Montagnino