Mussomeli dice NO al cibo sintetico aderendo alla petizione promossa da Coldiretti

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli, con delibera di Giunta del 25 novembreha aderito alla petizione promossa da Coldiretti in merito ad una proposta di legge che vieta produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia. Condividiamo in pieno, dichiara l’Assessore Michele Spoto l’appello lanciato da Coldiretti per contrastare il tentativo di grandi multinazionali di imporre sulle nostre tavole cibi sintetici, provenienti da processi di laboratorio che nulla hanno a che vedere con l’agricoltura che conosciamo. In sintesi i punti della proposta cibo sintetico: – è prodotto in bioreattori; – non salvaguarda l’ambiente perché comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali e soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti; – limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo; – favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l’offerta di cibo nel mondo; – spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura; – non tutela la salute non essendoci garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e l’esperienza maturata è ancora troppo limitata per giungere a conclusioni differenti; – non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale, in quanto prodotto sulla base di brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori multinazionali; – può avere impatti socio-economici molto pericolosi, in quanto frutto di una fascinazione ecologica che non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite; Inoltre, continua l’Assessore Spoto, creerebbe la desertificazione produttiva dei nostri territori dove allevamenti e imprese agricole rappresentano la prima forma di presidio e di custodia del territorio anche rispetto al dissesto idrogeologico e andrebbe in contrasto con i principi della Dieta Mediterranea, riconosciuta nel 2010 come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità e del Made in Italy. Il sindaco, Giuseppe Catania la nostra Giunta si è impegnata ad adottare tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico fornendo, a tal fine, specifiche direttive ai competenti uffici e servizi del Comune anche per la sollecita trasmissione della delibera appena adottata al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Sono sicuro che il neo Ministro Francesco Lollobrigida interverrà nelle sedi opportune e soprattutto in Europa, affinché siano adottate tutte le misure necessarie per difendere il Made in Italy, fermare il cibo sintetico e tutelare il lavoro di milioni di aziende agroalimentari italiane. Con queste ulteriori due misure abbiamo voluto rimarcare l’obiettivo prioritario della difesa ambientale e della tutela della salute nella nostra azione politico-amministrativa