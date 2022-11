Montedoro. Approvato in Consiglio l’atto di indirizzo per aeroporto Centro Meridionale della Sicilia

MONTEDORO. È stato approvato all’unanimità in consiglio comunale l’atto di indirizzo al fine di procedere all’avvio dell’iter per il finanziamento e la realizzazione dell’aeroporto Centro Meridionale della Sicilia. Aeroporto che, se realizzato, dovrebbe nascere ad Agrigento.

Si tratta di un’opera potenzialmente importante poiché, se realizzata, potrebbe avere importanti quanto positive ricadute anche per il Nisseno in termini di promozione e valorizzazione del proprio territorio. Dunque, un autentico volano che potrebbe coinvolgere positivamente non solo la provincia di Agrigento, ma anche quella di Caltanissetta.

A Montedoro il consiglio comunale ne ha approvato l’atto di indirizzo ad unanimità di presenti, con 9 voti su 9 consiglieri votanti.