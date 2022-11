Mondiali, Giappone: tifosi in delirio per la vittoria sulla Germania ma con educazione, aspettano il verde per festeggiare

L’arbitro ha appena fischiato la fine della partita. A Tokyo è quasi mezzanotte, considerata la differenza di fuso orario con il Qatar. Ma in strada si riversa una folla festante, l’incrocio del quartiere Shibuya della capitale nipponica brulica di persone che fanno festa per una vittoria emozionante, storica, inattesa, costruita con disciplina e fermezza, senza mai arrendersi.

La statua del cane Hachiko, simbolo di fedeltà e amore, diventa punto d’incontro dei sostenitori: si ritrovano tutti lì, davanti al simulacro del cane che aspettava il suo padrone ogni giorno di fronte alla stazione.

Ai lati della strada c’è una calca di gente assiepata che non si lancia subito sulla carreggiata. Non può farlo, il semaforo è ancora rosso per i pedoni. E attendono che s’illumini il colore verde per attraversare e lasciarsi trascinare dall’ebbrezza di un grande risultato sportivo che resterà nella storia dei Mondiali.