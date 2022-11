Ministro della Sanità Schillaci: “Per medici emergenza incentivi economici e di carriera”

Bisogna fare fronte in tempi rapidi alla carenza di personale medico e sanitario, “problema particolarmente rilevante per il settore dell’emergenza-urgenza, del pronto soccorso, del 118 dove si riversano in maniera spesso incontrollata richieste di prestazioni che potrebbero e dovrebbero invece essere assicurate dalla medicina di prossimità territoriale. Una situazione aggravata dal progressivo abbandono dell’attività professionale in questo settore sia da parte del personale più anziano che dei medici più giovani. Occorre sostenere e rendere più attrattivo l’impegno professionale in questi settori con giusti incentivi economici e riconoscimenti di carriera oltre ad assicurare una migliore organizzazione”.

Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università degli studi del Molise. “Dobbiamo risolvere – ha detto ancora il ministro – con una corretta programmazione il problema importante dell’imbuto formativo che è legato alle borse di studio per le specializzazioni ancora insufficienti e poco appetibili proprio per l’emergenza-urgenza dove spesso i posti disponibili rimangono vacanti”.

“Ma il problema della carenza di personale – ha aggiunto Schillaci – è preoccupante anche per quanto riguarda i medici di medicina generale a causa della gobba pensionistica degli ultimi anni e della mancanza di giovani medici per il turnover. Lo stesso avviene anche per gli infermieri. È evidente ormai che è urgente superare i criteri del passato e adottare un metodo di programmazione parametrato sul fabbisogno delle prestazioni a livello regionale per arrivare a garantire sul territorio quella medicina di prossimità basata sull’appropriatezza delle cure”.