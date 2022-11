Italia, uccide la madre con un coltello e poi si toglie la vita

A Pellegai di Mel (Belluno), un 56enne avrebbe ucciso la madre di 88 anni all’interno di un magazzino a circa 30 metri dalla loro casa per poi togliersi la vita.

Gli investigatori ipotizzano che l’uomo abbia colpito con un coltello l’anziana donna all’addome per poi usare la stessa arma per suicidarsi. A trovare i due corpi è stata la sorella dell’uomo.

I due, Antonia Sciocchet e il figlio Aurelio Monastier, sposato e con due figli maggiorenni, sarebbero stati visti in mattinata mentre facevano la consueta passeggiata per le strade del paese. Poi più nulla. A scoprire i corpi la figlia della donna, che abita nelle vicinanze e che si sarebbe allarmata non avendo loro notizie. L’anziana viveva da sola ed era accudita da una badante.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i due sarebbero usciti dalla loro casa per recarsi in un magazzino dove la donna sarebbe stata colpita dal figlio con un coltello, stessa arma usata dall’uomo poi per tagliarsi la gola. I carabinieri stanno indagando sul movente di quello che appare un omicidio-suicidio ed escludono la partecipazione di terzi.