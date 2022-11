Interrotta a Gela la distribuzione idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato stamane di aver dovuto interrompere la fornitura idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo per effettuare una riparazione urgente per risolvere una criticità che ha determinato una perdita in strada nel territorio del comune di Gela.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha a propria volta dovuto sospendere la distribuzione programmata per oggi alle utenze alimentate dai serbatoi di Montelungo e Caposoprano. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno resi mano mano disponibili.