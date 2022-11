India: donna uccisa e fatta a pezzi aveva denunciato compagno

Sui media indiani continua a tenere banco la macabra storia di Shraddha Walkard, la giovane donna uccisa a Delhi dal compagno, che, dopo averla soffocata, l’ha fatta a pezzi e li ha disseminati in vari parchi della capitale.

L’uomo è stato ascoltato ieri da un magistrato che ha confermato l’arresto, dopo avere udito la sua confessione: Aftaar Poonawalla ammette il gesto ma sostiene di essere stato provocato dalla compagna.

L’ultimo aggiornamento, arrivato questa mattina, riapre il capitolo della scarsa attenzione che la polizia presta alle denunce di maltrattamenti e violenza da parte delle donne.

Il quotidiano The Indian Express scrive che due anni fa, quando la coppia viveva a Mumbai, prima di trasferirsi nella capitale, la vittima era andata in una stazione di Polizia a denunciare che il compagno: “Mi picchia, mi terrorizza, e minaccia di uccidermi e farmi a pezzi per poi farmi scomparire”, aveva raccontato.

Shraddha, che allora lavorava in un ufficio a Mumbai, si era recata al Commissariato in compagnia di un collega. La Polizia ha confermato di avere ricevuto la denuncia, esattamente due anni fa ma ha aggiunto che, in seguito, Shraddha era tornata a ritirarla.