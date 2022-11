Eccellenza. La Nissa sfiora l’impresa contro l’Enna. A Martorana risponde nel finale su rigore Amaya

S’è chiuso in parità 1-1 il confronto tra la Nissa e la vice capolista Enna. Match duro, di quelli combattuti dall’inizio alla fine in un Palmintelli che è sembrato, per una giornata, quello dei tempi belli per passione di tifo e presenze di pubblico.

Da deprecare, invece, gli scontri che, prima della partita, fuori dallo stadio Palmintelli, hanno visto protagonisti i tifosi delle due squadre. Scontri che sono stati quasi subito stoppati dal pronto intervento della Polizia in tenuta anti sommossa.

L’ha sbloccata dopo 7 minuti la Nissa con Martorana. Il giovane esterno biancoscudato ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa con un gol ottenuto grazie ad una conclusione sottoporta. Una rete che ha permesso alla Nissa di creare pressione ad un Enna che nel primo tempo s’è fatto sotto ma senza riuscire a creare reali pericoli alla porta nissena tranne un paio di colpi di testa di Zappalà e Agudiak.

La Nissa s’è resa insidiosa in ripartenza con veloci scorribande di Sammartino e dello stesso Morales. Nella ripresa Enna proteso in avanti alla ricerca del pari e Nissa ancora pericolosa in contropiede. Martorana ha sfiorato la rete dei 2-0. Poi l’Enna è cresciuto e, dopo aver sfiorato il pari in due occasioni, lo ha colto su rigore battuto da Amaya.