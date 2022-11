Consiglio comunale Bompensiere: novità trasporto scolastico degli alunni degli Istituti Superiori

BOMPENSIERE – Nel Consiglio comunale del 3 novembre 2022 è stata regolamentata la materia del trasporto scolastico per gli alunni che frequentano gli istituti superiori. Ci sarà la possibilità di chiedere il rimborso sulla base dell’indicatore ISEE. Inoltre, coloro che non rientrano per qualsivoglia motivo nel rimborso del trasporto scolastico potranno avanzare l’istanza di premialità per merito scolastico. “E’ un risultato politico – è detto in una nota – il cui merito va all’amministrazione comunale e al Consiglio Comunale che all’unisono ha lavorato per stare vicino alle famiglie di Bompensiere”. In forza del nuovo regolamento solo coloro che non hanno già ricevuto il rimborso per l’anno 2021/2022 potranno presentare istanza entro e non oltre il 21.11.2022. Per gli anni successivi si seguirà la procedura prevista dal regolamento. Per informazioni contattare la dott.ssa Giusi Palumbo lunedì e mercoledì. (IL VIDEO DELLA RIUNIONE CONSILIARE)