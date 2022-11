Ci sarà anche il Liceo “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta alle Giornate Sciasciane il 18 e 19 novembre a Racalmuto

CALTANISSETTA. Ci sarà anche il Liceo “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta venerdì 18 e sabato 19 novembre presso la sede della Fondazione Sciascia a Racalmuto in occasione delle Giornate Sciasciane che anche quest’anno vedranno la partecipazione in presenza e in streaming delle seguenti scuole: Liceo “Odierna” di Palma di

Montechiaro, Liceo Scientifico “Archimede” di Acireale, Istituto Comprensivo “Sciascia” di Racalmuto, Liceo “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta, I.I. S.S. “Marconi” di Racalmuto, Liceo “M. L. King” di Favara, Liceo Scientifico “Basile” di Palermo, Liceo Scientifico “Politi” di Agrigento, Liceo Scientifico “Antonino Sciascia” di Canicattì, Liceo “Leonardo” di Agrigento, Liceo “Empedocle” di Agrigento, I.T.C. “Sciascia” di Agrigento.

Il tema del convegno riguarda lo studio della raccolta di racconti intitolata “Il mare color del vino”. Gli studenti hanno letto il libro, hanno prodotto una riflessione complessiva sui tredici racconti e in alcuni casi hanno anche rivisitato qualche testo adattandolo ai nuovi linguaggi o a performances comunicative particolari.

Il professor Zino Pecoraro e la professoressa Rosalia Centinaro sono stati i promotori di queste giornate che sono arrivate alla Dodicesima Edizione. Lo scopo di queste giornate è quello di approfondire in forma monografica un testo del corpus sciasciano. Il professor Zino Pecoraro coordinerà i lavori delle due giornate, che godranno degli importanti contributi dello scrittore Vito Catalano il giorno 18 e del regista e attore Fabrizio Catalano il giorno 19: Vito e Fabrizio Catalano sono nipoti di Leonardo Sciascia.