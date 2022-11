Caltanissetta, telenovela Tomaselli. FIPE Sicilia, il presidente regionale Totò Parla: “Solidarietà alla DLF Nissa Rugby”

CALTANISSETTA – Sulla pirandelliana vicenda che sta interessando il “M. Tomaselli” di Caltanissetta, i cui lavori sono stati interrotti per una variante all’appalto unilateralmente decisa dal comune, interviene la FIPE SICILIA con un comunicato a firma del presidente regionale, il nisseno Salvatore Parla.

Il sottoscritto Parla Salvatore, Presidente del Comitato Regionale FIPE Sicilia, a nome mio e di tutto il Comitato Regionale FIPE Sicilia , esprimo piena solidarietà alla DLF Nissa Rugby che per le pastoie burocratiche che hanno impedito l’omologazione dello stadio di Caltanissetta ‘’Marco Tomaselli’’, è stata costretta a rinunciare al campionato maschile di serie C Regionale.

Il dispiacere, come per ogni avversità che impedisca a una società di esprimersi in qualsiasi sport, è aumentato dai rapporti di ottimo vicinato che intercorrono con il sodalizio della palla ovale presieduta da oltre 15 anni da Giuseppe Lo Celso, uomo di sport che ha creato dal nulla una società di Rugby che in pochi anni ha dato lustro allo sport nisseno. Con la DLF Nissa Rugby condividiamo il Tomaselli dove si trova il Centro Federale di Pesistica Olimpica. Due sport che hanno in comune i valori etici e la problematica di essere definiti minori nonostante i risultati ottenuti. Caltanissetta, città per antonomasia di Olimpici, Campioni Europei e Italiani di pesistica per diverse generazioni, ha dovuto faticare oltremodo e lottare per anni per ottenere una casa.

Non posso dimenticare le tante iniziative condivise con la Nissa Rugby, come “adottiamo il Tomaselli”, quando abbiamo provveduto solo con il nostro comune lavoro a ripulire la struttura e renderla vivibile. Non siamo qui per giudicare o addossare responsabilità, però notare come la vicenda dell’omologazione dello stadio si trascini stranamente senza che l’amministrazione intervenga in maniera decisa e risolutiva, lascia davvero perplessi.

Conoscendo la DLF Nissa Rugby siamo sicuri che torneranno più forti di prima con la seniores maschile ma che nel frattempo proseguiranno a lavorare con la consueta passione e professionalità con i tanti giovani che affollano il loro settore giovanile.