Caltanissetta, studenti dell’IISS “Luigi Russo” in visita nell’azienda vitivinicola “Tenute Lombardo”

Gli studenti e le studentesse delle quinte classi dell’indirizzo BioSanitario dell’Istituto “Luigi Russo”, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, accompagnati dalle docenti Laura Abbaleo, Valentina Pistis, Licia Aquilina, Katia Bosco, Maria Concetta Melillo, Mariapia Burò, Maria Gabriella Amico, Teresa Farruggia, hanno svolto una visita guidata presso la vicina azienda vitivinicola “Tenute Lombardo” in contrada Cusatino.

Obiettivo della visita, in linea con la programmazione curriculare, era quello di osservare direttamente il complesso processo della vinificazione, la raccolta e la trasformazione dell’uva in vino attraverso le varie fasi di lavorazione (pigiatura, diraspatura, pressatura, fermentazione solfitazione). La spiegazione di processi è stata curata da un biotecnologo, ex alunno dell’Istituto, che si occupa delle analisi chimico-fisiche nelle varie fasi di produzione del vino.

Grazie alla disponibilità del dott. Lombardo, titolare dell’azienda, e della sua equipe, gli studenti e le studentesse hanno appreso non solo le modalità per ottenere le diverse tipologie di vino (bianco, rosso, rosé, spumante), ma anche le caratteristiche organolettiche dei vini, che non dipendono soltanto dai vitigni utilizzati, ma da diversi fattori quali, clima, altitudine, tipo di suolo etc.

Docenti e studenti sono stati invitati ad una degustazione all’aperto, hanno potuto gustare prodotti tipici, mandorle ed olive, per accompagnare l’assaggio del vino. Importante sottolineare che, il titolo di studio dell’indirizzo Biotecnologico non trova applicazione soltanto nel campo medico – sanitario, ma sicuramente anche in altri settori, come quello dell’industria chimico- biologica.