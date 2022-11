Caltanissetta, Oscar Aiello (Lega): “Siccità, accolte dalla Regione le istanze degli agricoltori nisseni”

“La siccità verificatasi tra maggio ed agosto ha creato in Provincia di Caltanissetta, territorio a forte vocazione agricola, un danno per mancato raccolto superiore al 40%, che equivale a perdite di milioni di euro per gli imprenditori agricoli del nisseno. Bene ha dunque fatto il neo Assessore all’Agricoltura, On. Luca Sammartino, che tra i suoi primi atti ha chiesto la dichiarazione dello stato di calamità anche per la Provincia di Caltanissetta” – così il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, plaude all’iniziativa del Vice Presidente della Regione.

“Aver accolto le istanze degli agricoltori nisseni, che a causa della siccità di quest’anno hanno potuto raccogliere solo 2 giorni a fronte dei 20 dell’anno precedente – aggiunge il Consigliere Aiello – è un buon segnale di concreta vicinanza dell’Assessore Sammartino al comparto agricolo della Provincia di Caltanissetta, che aveva bisogno di risposte rapide”.