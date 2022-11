CALTANISSETTA. Bella iniziativa da parte del Rotary club Caltanissetta che, nell’ambito del progetto ” Tablet per DAD” ha donato quattro Tablet alla Dirigente Scolastica Francesca D’Ippolito dell’ Istituto Vittorio Veneto.

L’iniziativa del Rotary Club Caltanissetta ha una valenza sociale ed educativa importante: i tablet infatti sono stati donati per essere dati in comodato a studenti provenienti da famiglie meno abbienti che in tal modo potranno usufruirne.