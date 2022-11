Caltanissetta, Amministrazione convoca forum cittadino sul centro storico: sabato 17 dicembre. Sindaco Gambino: “Primo appuntamento di una lunga serie”

Centro Storico di Caltanissetta sempre più triste e sempre meno frequentato. Ultimamente purtroppo anche teatro di efferati omicidi. Servono soluzioni per ridare luce. Il prossimo Sabato 17 Dicembre 2022, l’Amministrazione comunale ha deciso di convocare, presso la struttura polivalente “Michele Abbate”, il Forum Cittadino sul Centro Storico di Caltanissetta.

Iniziativa lodevole che il sindaco Roberto Gambino evidenzia: “Quello della rigenerazione del Centro storico cittadino è un argomento fondamentale per l’amministrazione comunale, perché il Centro storico è il cuore della città.

Da tempo non è più il suo centro geografico, né logistico, ma deve rimanerne il centro culturale e sociale. Deve tornare ad essere il più bel luogo dove stare insieme. Senza, con questo, voler mettere in secondo piano le periferie o le zone nuove della città.

Durante il periodo pandemico, in cui le priorità del quotidiano erano imposte dalla situazione di rischio per la tenuta sociale e in cui le attività commerciali e di intrattenimento pubblico erano limitate da giustificati timori e dalle norme emergenziali, l’amministrazione ha lavorato incessantemente sull’argomento con lo sguardo diretto al post-pandemia. Ha introdotto perciò diverse misure infrastrutturali (anche immateriali), necessarie ad abilitare le singole azioni specifiche che, nel loro complesso, attiveranno il processo rigenerativo.

Adesso i tempi sono maturi per rendere operative le misure infrastrutturali, definire tutte le azioni specifiche da adottare e lanciarle.

Nel 2020, è stato approvato un Regolamento della partecipazione civica che contiene tutti gli strumenti adeguati a favorire il coinvolgimento attivo della cittadinanza sia nelle scelte politico-amministrative, che nelle azioni concrete che le realizzano. Nel regolamento questa amministrazione ha previsto, tra gli altri, uno strumento che ben si adatta a far emergere gli orientamenti ed a fornire elementi utili ad effettuare scelte condivise per la soluzione di problemi comuni: il Forum civico, anche detto Assemblea cittadina, (Art.17 del Regolamento della partecipazione civica). E’ questo lo strumento che l’amministrazione mette a disposizione per elevare ad argomento prioritario quello del decoro del Centro storico, nel senso più ampio.

Per quanto detto sopra, Il prossimo Sabato 17 Dicembre 2022, l’Amministrazione comunale ha deciso di convocare, presso la struttura polivalente “Michele Abbate”, il Forum Cittadino sul Centro Storico di Caltanissetta.

Il Forum sarà l’occasione per presentare alla città gli interventi previsti dall’Amministrazione nell’area complessiva del centro storico a breve, medio e lungo termine e, partendo da questo, aprire un confronto con la collettività relativo al come implementare tali interventi.

Quello di giorno 17 sarà solamente il primo appuntamento di una serie che porteranno l’Amministrazione e la collettività ad un confronto sempre più specifico e puntuale riguardo ai percorsi da intraprendere per mettere in atto politiche a favore del rilancio del Centro Storico“.