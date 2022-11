Caltanissetta. Al Circolo Didattico “Sciascia” alunni potranno ammirare docu film “Brucia come Zolfo”

CALTANISSETTA. Il 10 novembre ci saranno ospiti veramente speciali presso il Circolo Didattico Statale “Leonardo Sciascia” di Caltanissetta, per commemorare le vittime delle miniere del territorio nisseno. In particolare, gli organizzatori hanno previsto di far vedere agli alunni il piccolo docu film “Brucia come Zolfo”.

Nell’occasione godranno degli interventi alquanto qualificati e mirati del Dott. Angelo La Rosa, della Dott.ssa Azzurra Alessi, di Valerio Cammarata e del Sig. Pasquale Tumminelli. Un ringraziamento particolare da parte dei relatori che prenderanno parte all’intervento sono stati fatti alla Dirigente Dott.ssa Rossana Ambra e alla referente Dott.ssa Angela Matraxia.