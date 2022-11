Anche a Palermo è stato ricordato l’agente di Polizia Calogero Zucchetto ucciso 40 anni fa dalla mafia

Anche a Palermo è stato ricordato l’agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto, che la sera del 14 novembre 1982 venne assassinato da killer mafiosi, mentre usciva da un bar di via Notarbartolo.

Nel luogo dell’omicidio, all’angolo tra via Notarbartolo e via Libertà, le più alte cariche cittadine, della Polizia di Stato, civili e militari, hanno ricordato il giovane poliziotto. Alla cerimonia ha partecipato il vicario del questore di Caltanissetta, Primo Dirigente dr Gaspare Calafiore in rappresentanza del questore Emanuele Ricifari, esponenti dell’amministrazione comunale di Sutera nonché scolaresche con giovani studenti che hanno ricordato il loro concittadino.

Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia e Santina Zucchetto, sorella di Calogero, hanno deposto una corona sulla lapide dedicata al poliziotto ucciso dalla mafia. Poi è stata celebrata una Messa in suffragio presso la chiesa di Santa Maria della Pietà, nel quartiere della Kalsa, concelebrata da Don Luigi Ciotti e dal cappellano della Polizia di Stato, don Massimiliano Purpura.