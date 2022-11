Alla Sicilia anche il Tricolore Slalom con Michele Puglisi Campione

La Sicilia vanta anche il titolo Tricolore Slalom. Michele Puglisi è Campione Italiano. Il pilota catanese di Giarre su Radical Sr4 Suzuki ha conquistato definitivamente il titolo con la vittoria allo Slalom di Monte Condrò in Calabria. Immediate le congratulazioni del Delegato/Fiduciario regionale ACI Sport Daniele Settimo.

Una vittoria che ha definitivamente consacrato il bravo e talentuoso driver etneo alla fine di una stagione che lo ha visto brillare e battersi con i migliori specialisti di tutta Italia delle corse tra i birilli. Alla gara catanzarese Puglisi ha definitivamente allungato le mani sul successo con la migliore prestazione in tutte e tre le manche e così si è assicurato il titolo Italiano che arriva in Sicilia ed arricchisce ulteriormente un’annata decisamente proficua per la regione. Puglisi ha vinto la prova inaugurale a Loceri e poi 5 piazze d’onore prima del successo casalingo di Avola e quello calabrese al Monte Condrò.

Seconda posizione in gara per il trapanese Giuseppe Giametta sulla Formula Gloria B4 motorizzata Yamaha.

-“Ancora una prova di carattere e bravura da parte dei nostri piloti ed un nuovo titolo per la nostra regione – ha dichiarato Daniele Settimo – una stagione molto proficua per Puglisi che nonostante la giovane età ha mostrato ottima intelligenza strategica, ma anche ottimo carattere e determinazione, sapendo sferrare l’attacco decisivo nel momento più adatto. Bravo! Complimenti anche a Giametta per la meritata piazza d’onore nella gara calabrese”-.