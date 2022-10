Sommatino. Definita dall’amministrazione comunale la logistica della “Sagra dell’Agricoltura”

SOMMATINO. Si svolgerà il prossimo 29 e 30 ottobre a Sommatino la “1^ Sagra dell’Agricoltura – Città di Sommatino”. L’evento è stato reso possibile grazie al contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana.

In attesa di completare l’iter burocratico con le Associazioni di Categoria e di Promozione Locale, l’amministrazione comunale ha condiviso l’organizzazione portata avanti in questi giorni per lo svolgimento dell’Evento. In particolare in piazza Centrale è prevista l’area del prodotti enogastronomici con 30 Stand a disposizione delle Imprese per la promozione dei loro prodotti e per la degustazione degli stessi. Nella stessa area si svolgeranno Convegni, Spettacoli ed Intrattenimento;

In corso Roma è prevista l’area bimbi e ristorazione con bancarelle per la ristorazione, Giostre ed area esposizione di Animali. In viale Garibaldi ci sarà l’area Fiera con bancarelle del Comparto Fieristico. Finalmente anche a Sommatino potremo ospitare i prodotti delle Fiere che si svolgono in questo periodo nei Paesi vicini più grandi;

In Piazza Vecchio Municipio ci sarà l’esposizione di Trattori e Mezzi Agricoli. La cerimonia di apertura della sagra è prevista per le ore 18:00 del 29 ottobre.