Sicilia, Migranti: affonda barca davanti Lampedusa, 4 dispersi

Nuovo naufragio davanti alle coste di Lampedusa dove un barchino di circa 5 metri, con a bordo una trentina di migranti, e’ affondato a 24 miglia dall’isola.

Ventidue uomini, 3 donne e un minore sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di porto. Ci sarebbero pero’, secondo il racconto dei superstiti, tre uomini e una donna dispersi. Una bambina, in stato di ipotermia, la madre e un ragazzo che aveva forti dolori al petto, sono stati portati al poliambulatorio per le cure mediche. I migranti hanno dichiarato di essere originari di Liberia, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Senegal, Mali e Gambia.