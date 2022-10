Serradifalco. Lavori recupero Istituto Casa Fanciulla San Giuseppe: affidato incarico per indagini geotecniche

SERRADIFALCO. E’ stato affidato al dott. Vincenzo Capodici l’incarico da parte del Comune di effettuare le indagini geognostiche e geotecniche dei lavori per interventi di recupero e risanamento conservativo nell’istituto Casa della Fanciulla – San Giuseppe.

Il professionista ha presentato un’offerta che è stata la più conveniente per il Comune aggiudicandosi i lavori in questione. L’importo a base di gara è stato di 21.735,71 euro, di 8.722,35 euro (oltre oneri previdenziali ed Iva) per l’incarico di direzione di carattere geologico-geotecnico, e 13.013,36 euro oltre Iva per indagini geognostiche e geotecniche. Sono state due le offerte pervenute al Comune. Di queste, la più conveniente è stata quella del dott. Capodici che ha offerto il ribasso del 6,25 % sul prezzo posto a base di gara, per un importo di 20.377,23 euro (oltre contributi previdenziali per l’incarico di direzione di carattere geologico-geotecnico ed Iva) e per un totale complessivo di 25.259,27 euro.

In precedenza è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di recupero e risanamento conservativo nell’Istituto Casa della Fanciulla San Giuseppe. Ad aggiudicarsela è stata l’Impresa Nuova Costruzione di Agrigento.