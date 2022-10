Serradifalco. La Giunta dispone l’istituzione di otto stalli di parcheggio per donne in gravidanza

SERRADIFALCO. A Serradifalco saranno istituiti gli stalli di parcheggio gratuiti per le donne in gravidanza o per genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Lo ha disposto la Giunta comunale.

Gli stalli, cosiddetti “rosa”, saranno in totale otto e istituiti in via Duca n. 67, in prossimità della Farmacia “Madrice”; in via Roma n. 24, in prossimità della farmacia “Arnone”; in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in prossimità del palazzo comunale; in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità della scuola dell’infanzia “Francesca Morvillo”; in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in prossimità dell’ingresso dell’edificio della scuola media “Federico Polizzi”. Gli altri stalli saranno collocati in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità dell’ingresso dell’edificio della scuola primaria “Giovanni Verga”; in via Mintina, in prossimità del Presidio sanitario di Serradifalco della ASP di Caltanissetta; in via Calcare in adiacenza della struttura dell’Asilo Nido.

Nel caso del Comune di Serradifalco, nel suo centro non sono in atto costituite aree di sosta a pagamento e, pertanto, non si rende necessario adottare alcun provvedimento per rendere gratuita la sosta ai veicoli in uso alle persone in gravidanza o ai genitori con figli di età sino a due anni. Gli stalli di parcheggio favoriranno comunque la mobilità e la sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Per la realizzazione di questi stalli il Comune richiederà contributo finanziario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di 500 euro per complessivi 4 mila euro.