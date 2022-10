Serie D. Solo pari, ma con due pali, per la Sancataldese contro la Polisportiva Santa Maria Cilento

Due pali, diverse occasioni mancate ed uno 0-0 che ha lasciato un certo rimpianto. S’è chiuso così il match che ha visto la Sancataldese di Pietro Infantino pareggiare 0-0 in casa con la Polisportiva Santa Maria del Cilento.

Un match che i verdeamaranto del presidente Ivano La Cagnina hanno tenuto in pugno per 65 minuti andando più volte vicino al gol del vantaggio. Al Valentino Mazzola s’è vista una Sancataldese vogliosa e determinata che ha messo in campo cuore, grinta e volontà, ma anche spessore tecnico.

La squadra è apparsa nel suo complesso reattiva al cospetto di una compagine ospite che al di la di qualche buona trama di gioco, non ha certo brillato più di tanto. E nel finale i verdeamaranto hanno lamentato la mancata concessione di un calcio di rigore.

In ogni caso, un punto che muove la classifica dei verdeamaranto saliti a quota 4 in classifica penultimi con il Cittanova e con la sola Mariglianese ultima con 3 punti. E domenica prossima trasferta sul campo del Trapani per un derby siciliano che si annuncia davvero scoppiettante.