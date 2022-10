Serie D. Ancora una sconfitta per la Sancataldese al “Valentino Mazzola”: la terza in tre gare di campionato

Nuova sconfitta per la Sancataldese di Matteo Vullo che ha perso 0-1 in casa con l’Acireale. Uno stop, l’ennesimo, per una Sancataldese che anche stavolta al Valentino Mazzola non è riuscita a raccogliere nemmeno un punto.

A segnare il gol decisivo è stato l’acese Limonelli. Un gol che ha spezzato le gambe ad una Sancataldese rimasta poi in dieci per l’espulsione di Baglione. Nel finale i verdeamaranto hanno tentato di pareggiarla, ma l’Acireale non s’è fatta sorprendere portando a casa tre punti importanti.

Per la squadra del presidente Lacagnina, dopo 5 giornate, solo tre punti e penultimo posto in classifica. Domenica prossima trasferta a Castrovillari per provare a risalire la china in un campionato il cui inizio non è stato dei migliori.