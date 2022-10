San Cataldo. Modaffari: “Dopo appena un anno prendiamo atto della fine della maggioranza consiliare”

SAN CATALDO. “Senza entrare nel merito delle beghe interne del PD sancataldese prendiamo atto della fine – dopo appena 1 anno – della maggioranza consiliare”. E’ il commento del consigliere di minoranza Giampiero Modaffari di “Riprendiamoci la Città” in merito alla recente decisione di alcuni iscritti del Pd di lasciare il Partito.

Proseguendo nella sua analisi, il consigliere di minoranza ha rilevato: “Di certo, però, la Città meritava di meglio. Il Sindaco è di fatto senza maggioranza, le anime che ancora si possono definire tali sono divise e inconciliabili. Non c’è un’idea comune, non c’è una via, un progetto, ed è gravissimo. Ed è tristissimo”.

L’ex sindaco ha poi concluso la sua analisi politica: “Auspichiamo che i componenti rimasti del PD, qualora i fuoriusciti non lascino le cariche rivestite nell’amministrazione comunale – come richiesto dal Pd – siano consequenziali e lascino loro le cariche rivestite staccando la spina all’agonizzante amministrazione comunale. Ve lo chiede la Città! Basta tristi e dannosi teatrini che San Cataldo non merita!”.