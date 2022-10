Nonostante fosse agli arresti domiciliari era in un pub: arrestato dai Carabinieri nell’Ennese

Un altro arresto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina. I militari della Stazione di Piazza Armerina, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno tratto in arresto per il reato di evasione un pregiudicato locale di 38 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare per aver commesso altri reati nel recente passato.

L’uomo, che stava scontando una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare ed era anche sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nella provincia di Enna, è stato notato dai militari dell’Arma in tarda serata all’interno di un pub della città dei mosaici, contravvenendo al regime detentivo cui era sottoposto e per il quale non si sarebbe potuto allontanare dal proprio domicilio. Per lui sono scattate immediatamente le manette ed è stato tratto in arresto.

Il 38enne, già conosciuto alle FF.OO., poiché resosi protagonista, tra gli altri reati, di una violenta rissa avvenuta poco più di un anno fa nel centro cittadino, in orario pomeridiano e alla presenza di numerose famiglie, terminate le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Enna, è stato nuovamente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla quotidiana attività di controllo del territorio che trova il suo fondamento nelle Stazioni Carabinieri, capillarmente presenti su tutto il territorio, nei grandi centri urbani come nei piccoli comuni della provincia, che assicurano,, nell’ambito territoriale di competenza, la conoscenza delle dinamiche sociali e criminali, così da alimentare un circolo virtuoso di efficacia e fiducia nell’interazione con le comunità di appartenenza.